Россияне оценили удобство и безопасность голосования по поправкам в Конституцию
ВЦИОМ опубликовал результаты опроса граждан РФ, проголосовавших по поправкам в Конституцию.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Новый формат голосования оказался комфортным и безопасным для россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
71% опрошенных заявили, что удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам в Конституцию.
96% проголосовавших сообщили, что им было удобно. В том числе, потому что процедура была доступна семь дней, а не один.
Также востребованным оказался электронный формат. 91% проголосовавших считает, что все прошло с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов «за» принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.
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