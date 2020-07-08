Россияне оценили удобство и безопасность голосования по поправкам в Конституцию

Новый формат голосования оказался комфортным и безопасным для россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

71% опрошенных заявили, что удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам в Конституцию.

96% проголосовавших сообщили, что им было удобно. В том числе, потому что процедура была доступна семь дней, а не один.

Также востребованным оказался электронный формат. 91% проголосовавших считает, что все прошло с соблюдением необходимых мер санитарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, проводимое в течение недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов «за» принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.