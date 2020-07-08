Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

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Олеся Роженцова
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Михаил Валов отказался признать вину. Он утверждает, что просто принимал лекарства.

Мэра Саяногорска в Хакасии Михаила Валова задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции остановили автомобиль Валова около двух часов ночи 8 июля, сообщил 5-tv.ru источник в ГИБДД Саяногорска.

Вялов управлял личным автотранспортом. От освидетельствования на месте мэр Саяногорска отказался. Сотрудники ГИБДД доставили его в больницу, где Вялов прошел медицинскую экспертизу. В его крови был обнаружен алкоголь. Михаил Вялов не признался, что управлял автомобилем пьяным. Он заявил, что «принимал лекарственные препараты по назначению врача». Также мужчина отметил, что находится в отпуске до 23 июля и сейчас не исполняет обязанностей мэра.

Мировой суд назначен на 17 июля.

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