«В первую очередь изменится социальный блок»: Крашенинников о законах в рамках новой Конституции

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По словам сопредседателя рабочей группы по внесению поправок, для реализации изменений нужно разработать и принять 100 новых законопроектов.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Сто новых законопроектов нужно разработать и принять, чтобы исполнить изменения в Конституцию, за которые проголосовали большинство россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы и сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.

«Есть некоторые законы, которые нужно будет принимать как новые акты. Например, закон о Госсовете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях. Основная часть законодательных актов претерпит изменения. Это, конечно, в первую очередь социальный блок, то, что связано с социальными гарантиями, с индексацией пенсий и так далее», — сказал Павел Крашениннников.

Первый пакет законопроектов внесли в Госдуму уже сегодня. Кроме того, изменений требуют не менее 650 региональных уставов и законов, а также около 150 постановлений правительства.

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