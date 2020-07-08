«В первую очередь изменится социальный блок»: Крашенинников о законах в рамках новой Конституции

Сто новых законопроектов нужно разработать и принять, чтобы исполнить изменения в Конституцию, за которые проголосовали большинство россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы и сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.

«Есть некоторые законы, которые нужно будет принимать как новые акты. Например, закон о Госсовете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях. Основная часть законодательных актов претерпит изменения. Это, конечно, в первую очередь социальный блок, то, что связано с социальными гарантиями, с индексацией пенсий и так далее», — сказал Павел Крашениннников.

Первый пакет законопроектов внесли в Госдуму уже сегодня. Кроме того, изменений требуют не менее 650 региональных уставов и законов, а также около 150 постановлений правительства.