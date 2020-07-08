«В первую очередь изменится социальный блок»: Крашенинников о законах в рамках новой Конституции
По словам сопредседателя рабочей группы по внесению поправок, для реализации изменений нужно разработать и принять 100 новых законопроектов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Сто новых законопроектов нужно разработать и принять, чтобы исполнить изменения в Конституцию, за которые проголосовали большинство россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы и сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников.
«Есть некоторые законы, которые нужно будет принимать как новые акты. Например, закон о Госсовете, закон о культуре, закон о науке и закон о закрытых территориальных образованиях. Основная часть законодательных актов претерпит изменения. Это, конечно, в первую очередь социальный блок, то, что связано с социальными гарантиями, с индексацией пенсий и так далее», — сказал Павел Крашениннников.
Первый пакет законопроектов внесли в Госдуму уже сегодня. Кроме того, изменений требуют не менее 650 региональных уставов и законов, а также около 150 постановлений правительства.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?