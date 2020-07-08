Четыре редких изумруда нашли на Мариинском прииске в Свердловской области

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По данным экспертов, стоимость самородков, общий вес которых почти пять килограммов, может превысить три миллиона рублей.

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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Мариинского прииска; 5-tv.ru

Сенсационная находка в Свердловской области. На Мариинском прииске добыли четыре редких изумруда общей массой почти пять килограммов. Камни заметили на ленте конвейера при сортировке.

Сообщается, что минералы такого качества были найдены впервые за 20 лет. Каждый больше килограмма, правильной формы, темно-зеленого цвета. По данным экспертов, стоимость самородков может превысить три миллиона рублей. После того как изумруды проверят специалисты, будет принято решение об их продаже.

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