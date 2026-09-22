Силы ПВО за ночь уничтожили 297 беспилотников ВСУ над регионами России

В ночь на 22 сентября ПВО РФ сбило над Воронежской областью 28 дронов

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над Россией 297 дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

Атаке со стороны противника подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Тамбовская, Ульяновская области, а также Республика Крым.

В том числе, в ночь на 22 сентября ПВО РФ сбили 28 дронов ВСУ в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, атаке подверглись 14 районах. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако обломки дрона ВСУ повредили дачный дом.

Также за ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили больше 70 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории беспилотниками и ракетами с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевские боевики нанесли массированный удар по Московской области. В результате погибли и пострадали мирные жители. Дроны противника ударили по многоквартирным домам, а также объектам промышленной и логистической инфраструктуры. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что каждый причастный к совершению преступления будет установлен и его действиям будет дана правовая оценка.

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