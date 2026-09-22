Свадьба Семенович, юбилей Долиной и возвращение Дион: главные новости недели в шоу-бизнесе

Самые обсуждаемые новости этой недели. Анна Семенович получила предложение руки и сердца. Торнике Квитатиани раскритиковали за торт на собственной свадьбе. Лариса Долина отметила 71-й день рождения. А также — возвращение на сцену легендарной Селин Дион. Почему певица с трудом передвигается? И какие прогнозы насчет ее состояния дают врачи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы знаете, я чувствую в себе много энергии, силы. Я, наконец, встретила мужчину, которого долго ждала, с которым я собираюсь строить семью. <…> Мужчине нельзя быть жадным, мужчине нельзя предавать свою женщину, и мужчине надо подчиняться полностью своей жене», — говорит Анна Семенович.

Экс-солистка группы «Блестящие» выходит замуж. Звезда похвасталась на своей странице в соцсети снимками, на которых демонстрирует кольцо с роскошным бриллиантом. Подписчики тут же выяснили стоимость украшения. По их данным, изделие знаменитого ювелирного бренда обошлось жениху Семенович в восемь миллионов рублей.

«Ребята находились на кухне, и внезапно для Анны он встал на одно колено и преподнес кольцо. Конечно, Анна исключила из своего лексикона слово „нет“ и приняла предложение замужества», — рассказывает светский журналист Роман Миров.

«Мы хотим небольшую свадьбу в узком кругу близких и родственников», — уточняет жених певицы Денис Шреер.

Для 46-летней артистки этот брак станет первым. А ее избранник Денис Шреер уже был женат. На момент встречи с Семенович бизнесмен как раз оформлял развод. Но его бывшая супруга живет в Германии, и процесс затянулся. Именно поэтому мужчина несколько лет не мог сделать предложение Анне.

«В Германии немцы для спасения демографии не дают сразу развестись. Сначала надо прожить определенное время отдельно, потом подать и так далее», — отмечает Шреер.

«Ее избранник Денис успешно решил все проблемы с предыдущим браком, сейчас его сердце свободно как душевно, так и юридически, поэтому ему ничего не мешает уже, скажем так, узаконить свои отношения с завидной невестой Анной Семенович», — заявляет журналист Миров.

Точную дату торжества певица пока не называет. Но коллеги по шоу-бизнесу уже ждут приглашений.

На свадьбе певца Торнике Квитатиани было много друзей-знаменитостей: хоккеист Илья Ковальчук, футболист Павел Мамаев. Всего на празднике гуляли 350 гостей. По данным СМИ, за мероприятие, которое проходило в одном из банкетных залов столицы, пара заплатила более десяти миллионов рублей.

«Я от всей души поздравляю Торнике. Наконец-то он в перерыве между реалити-шоу успел найти любовь своей жизни, сделать предложение, жениться. Это очень круто», — подчеркивает блогер Анна Покров.

«Все в лучших кавказских традициях гостеприимства. Началось все со сборов в Барвихе, дальше — шикарный ресторан в Лапино и, конечно же, звезды: Сосо Павлиашвили, Брэндон Стоун. Звездные гости и безграничные угощения», — делится светский журналист Роман Миров.

Больше всего присутствующих поразил торт. Оригинальный десерт в форме круга Торнике и его жена Диана собственноручно украшали клубникой. Красивый процесс вызвал в интернете шквал негодования. Подписчиков возмутило, что молодожены берут ягоды голыми руками, без перчаток.

«Это кавказское гостеприимство, что торт можно взять голыми руками. И это безграничный океан торта достался всем. А гостей было действительно немало», — отмечает журналист Миров.

«То же самое, допустим, в фастфуд приходите, пиццу кушаете, там повара руками это все делают», — говорит хоккеист Марк Рудаковский.

Если кого-то из гостей и смутил этот факт, виду они не показали. Торт всем понравился. Впрочем, как и сама церемония.

Народная артистка России Лариса Долина 10 сентября отмечала день рождения. Певице исполнился 71 год.

«Коля Басков был, Игорь Крутой был, Саша Панайотов, Леня Агутин», — перечисляет звезда.

Вопреки модной традиции, певица не стала составлять список желаемых подарков. Говорит: рада всему. Главное, чтобы это было от души.

«Я ничего не выбрасываю. Никогда ничего не передариваю. Если это статуэтки, они у меня занимают места в квартире самые почетные. Если это предмет одежды, я с удовольствием ношу, никому не отдаю. Пусть даже иголки с ниткой принесут мне, все равно это подарок», — заявляет артистка.

Самый ценный презент Долина получила за несколько месяцев до торжества. Влиятельные друзья подарили звезде квартиру стоимостью 250 миллионов рублей взамен той, которой она лишилась по вине мошенников. На всякий случай новую недвижимость Лариса Александровна записала на дочь.

Если российский шоу-бизнес обсуждает свадьбы и семейные ссоры, то западные СМИ пестрят заголовками о возвращении Селин Дион. Сама певица назвала свое выступление чудом. Ведь она была уверена, что больше никогда в жизни не выйдет на сцену.

Шесть лет назад исполнительнице легендарного саундтрека к фильму «Титаник» поставили страшный диагноз — синдром ригидного человека. Это заболевание поражает нервную систему и вызывает судороги. Пациент теряет способность нормально двигаться и может упасть в любой момент.

«Это очень тяжелая прогрессирующая патология, которая делает человека полным инвалидом. Это человек воли, который очень страдает от заболевания, которое не лечится и прогрессирует. И вот максимально жалко. Одну мышцу сведет — как больно. А это сводит сразу много мышц, и человек вынужден кричать от боли», — объясняет психотерапевт Василий Шуров.

«Она не могла петь. Но спустя долгое время, шесть лет, она, наконец, появилась на сцене. Я уверен, каждому из нас близки ее песни, потому что под ее песни многие из нас влюблялись, до мурашек по рукам прямо сейчас. Я желаю Селин продолжать радовать нас всех ее волшебным голосом», — говорит Роман Миров.

Болезнь считается неизлечимой. Но с помощью реабилитационных процедур можно облегчить состояние. Селин Дион рассказала: ее возвращение на сцену — результат трудов целой команды специалистов.

«Каждый день я усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить силы и способность снова выступать. Но я должна сказать, что это тяжелая борьба», — заявляет певица.

«Возвращение в профессию — это жизнь. Любовь к жизни — это очень важно», — подчеркивает хореограф Алла Сигалова.

Артистка призналась: у нее бы ничего не получилось без поддержки детей. Трое сыновей Селин сопровождают ее на занятия и помогают по дому. Именно ради того, чтобы быть с ними как можно дольше, Дион готова на любые испытания.