В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Данный законопроект внесен в Думу после принятия поправок к Конституции РФ.
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Сегодня обе палаты российского парламента приступили к законодательной работе по принятым поправкам к Конституции. Всего одобрено всенародным голосованием более 206 изменений и по каждому предстоит тщательная проработка и уточнение огромного юридического массива.
Первый законопроект уже внесен в Думу, он о территориальной целостности Российской Федерации. Почему начали с этого узнал Виктор Синеок.
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