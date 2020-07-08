В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны

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Данный законопроект внесен в Думу после принятия поправок к Конституции РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Сегодня обе палаты российского парламента приступили к законодательной работе по принятым поправкам к Конституции. Всего одобрено всенародным голосованием более 206 изменений и по каждому предстоит тщательная проработка и уточнение огромного юридического массива.

Первый законопроект уже внесен в Думу, он о территориальной целостности Российской Федерации. Почему начали с этого узнал Виктор Синеок.

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