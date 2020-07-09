Не окрошкой единой. Шеф-повар раскрыл рецепты летних супов

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Валентин Черников
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Кулинар рассказал, что может стать прекрасной альтернативой популярному холодному блюду.

Не окрошкой единой. Шеф-повар раскрыл рецепты летних супов

Фото: www.globallookpress.com / K.C. Alfred

Столь популярная среди россиян окрошка — не единственный суп, который подходит для летней трапезы. Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, чем можно заменить холодное первое блюдо без лишних усилий и при этом разнообразить стол.

По словам кулинара, отличной альтернативой окрошке послужит родственная ей старорусская ботвинья или испанский гаспачо.

Ботвинья готовится на основе белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. В блюдо добавляется в блюдо отварная картошка и зелень — лебеда, сныть, крапива, свекольные листья.

Для гаспачо можно использовать томаты разных цветов или огуречный фреш. Допускается добавить в суп в качестве основы крабов, сыр или авокадо.

«Можно мешать фрукты с овощами: например, если вы берете томаты, к ним хорошо подходит вишня, черешня и клубника. Если вы берете огурец, можно использовать сельдерей, шпинат», — цитирует Емельяненко радио Sputnik.

Освежиться в жару помогут и десертные супы на основе фреша фруктов или ягод, взбитых в блендере. Отличным вариантом может стать клубничный суп с черешней, жареными персиками или абрикосами. При этом клубнику варить не рекомендуется, она потеряет свой яркий аромат. А если брать вишню, то из-за обилия шкурки половину ее лучше поварить с сахаром, а половину оставить свежей — тогда после взбивания сохранится и вкус, и нужная консистенция.

Ранее 5-tv.ru писал, на сколько подорожала окрошка в 2020 году.

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