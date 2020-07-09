«Босиком по песку»: доктор Комаровский рассказал о пользе прогулок без обуви

Доктор Комаровский является не только телеведущим, но и популяризатором идеи заботы о своем здоровье. В очередной раз он поделился полезной информацией о хождении босиком по песку, выложив пост на своей странице в Instagram, не забыв указать автора советов, врача-подиатра и детского ортопеда Кирилла Шлыкова.

Почему же ходить босиком, да еще по песку, так полезно? Стопа полностью свободна, ее не сдавливает неудобная обувь иди носки, благодаря чему двигаться проще, а каждый шаг наполнен силой и дается легче.

Песок в данном случае выполняет роль дополнительной тренировки для ног. Его вязкая структура и необходимость следить за каждым шагом помогает мышцам ног привыкать к активному движению, лучше контролировать процесс ходьбы и правильно удерживать стопу. Благодаря этому можно избежать косолапия и плоскостопия.

Изначально люди ходили босиком, поэтому стопы являются своего рода компьютером, который анализирует сигналы, поступающие от окружающей среды. При ходьбе босиком мозг быстро учится различать разницу между скользкой, твердой и мягкой поверхностью, внимательнее следить за тем, куда ступает, оценивает температуру и ищет укрытие, если погода слишком жаркая или холодная.

Instagram @doctor_komarovskiy

Развитие технологий и жизнь в городах привела к тому, что люди с детства ходят только в обуви. Врачи-ортопеды настоятельно рекомендуют не обувать малышей слишком рано, дать им научиться ходить именно босиком, и практиковать прогулки по пляжу, где их суставы и мышцы смогут привыкнуть к необычной для них поверхности.

В противном случае можно потерять связь между мозгом и собственными ногами, если он разучится считывать сигналы стопы. Это приводит к потере координации, частым травмам, подвернутым лодыжкам и иным проблемам.

В советское время полагали, что хождение по песку босыми ногами поможет предотвратить развитие плоскостопия. Приверженцем этой теории был ортопед Роман Вреден, и современные ортопеды и подиатры (специалисты по стопе — Прим.ред.) с ним согласны.

Ходить по песку важно и нужно, но в условиях современной жизни нужно убедиться, что в песке нет стекол, острых и твердых предметов, а также экскрементов животных. При наличии открытых ран и травм ног не стоит нагружать их прогулкой по пляжу, где ноги напрягаются больше обычного, чтобы не спровоцировать рецидив.

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