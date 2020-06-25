Доктор Комаровский поделился необычным лайфхаком по спасению от жары

Охладиться во время жары поможет шарф, рассказал доктор Евгений Комаровский. В Instagram врач и телеведущий поделился лайфхаком о том, как спастись от перегрева под палящим солнцем.

«Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. Смачиваем шарфик водой и после этого надеваем на шею», — посоветовал Комаровский.

По словам медика, для этого подойдет любой шарф. Главное — плотно намотать его вокруг шеи как платочек. Однако для всех желающих специальные шарфы для этих целей продаются в аптеках, магазинах спортивных и туристических товаров. Состав и температура воды также не имеет значения — подойдет и теплая. Далее Комаровский указал, почему применение влажного шарфа в знойный период так важно.

«Во-первых, шея — рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, испытывает облегчение. Кроме того, это место (у горла — Прим.ред.) часто подвержено солнечным ожогам», — сказал доктор.

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