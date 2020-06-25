Доктор Комаровский поделился необычным лайфхаком по спасению от жары
По словам телеведущего, охладиться во время зноя поможет шарф.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Instagram @doctor_komarovskiy
Охладиться во время жары поможет шарф, рассказал доктор Евгений Комаровский. В Instagram врач и телеведущий поделился лайфхаком о том, как спастись от перегрева под палящим солнцем.
«Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева, избежать теплового удара является использование шарфиков на шее. Смачиваем шарфик водой и после этого надеваем на шею», — посоветовал Комаровский.
По словам медика, для этого подойдет любой шарф. Главное — плотно намотать его вокруг шеи как платочек. Однако для всех желающих специальные шарфы для этих целей продаются в аптеках, магазинах спортивных и туристических товаров. Состав и температура воды также не имеет значения — подойдет и теплая. Далее Комаровский указал, почему применение влажного шарфа в знойный период так важно.
«Во-первых, шея — рефлексогенная зона, крупные сосуды, постоянные испарения. И опять-таки человек в жару, имея влажный шарфик на шее, испытывает облегчение. Кроме того, это место (у горла — Прим.ред.) часто подвержено солнечным ожогам», — сказал доктор.
Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит ношение маски на подбородке?
- 25 июн
- Россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня
- 24 июн
- Синоптик предупредил россиян о высоком солнечном излучении
- 23 июн
- Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
- 22 июн
- «Вот и лето прошло»: на регионы России обрушились ливни, грозы и даже выпал снег
- 20 июн
- Когда дожди прекратят заливать Москву — прогноз синоптика
- 20 июн
- Два человека пострадали в Москве от удара молнии в парке — видео
- 20 июн
- На Россию надвигаются ночные заморозки
- 19 июн
- Снег в Британии, потоп в Турции: летняя погода не перестают удивлять
- 19 июн
- Видео: на Москву обрушились сильные ливни и град огромного размера
- 19 июн
- В ребенка ударила молния, мужчина погиб при падении крана: трагедиями обернулась непогода в Петербурге
Читайте также
48%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?