Матвиенко: В Совфеде создали «дорожную карту» для закрепления в законах поправок в Конституцию

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По словам председателя Совета Федерации, предстоит большая совместная работа по законодательному обеспечению принятых гражданами страны изменений.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

В Совете Федерации создали дорожную карту, чтобы закрепить в законах поправки в Конституцию, за которые проголосовали россияне. Об этом заявила спикер Валентина Матвиенко на заседании президиума Совета законодателей с участием сенаторов, депутатов Госдумы и представителей региональных парламентов. 

«Предстоит большая совместная работа законодательно обеспечить принятые гражданами страны изменения. Речь идет в первую очередь о приведении в соответствие с Конституцией всего правового пространства России, нормативных правовых актов всех уровней, федерального и регионального, укреплении местного самоуправления в системе публичной власти", – сказала Валентина Матвиенко. 

Всего предстоит внести изменения почти в сотню федеральных законов, а также в 600 региональных документов.

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