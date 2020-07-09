Москва, Татарстан и Тульская область вошли в ТОП-3 регионов по инвестклимату
Итоги подведены по результатам 2019 года.
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Обороты торговли, общепита, малого и среднего бизнеса в Москве — после снятия ограничений — вернулись на уровень прошлого года. Об этом мэр столицы доложил президенту в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). На встрече в формате видеоконференции обсуждали инвестиционный климат в регионах, устранение барьеров для бизнеса и практические результаты работы АСИ.
«Позволило вам в непростой для нашей страны период — период борьбы с эпидемией — буквально „с колес“ и в короткие сроки запустить достаточно востребованные обществом и гражданами нужные инициативы, оказать заметную поддержу людям семьям, в том числе в организации обучения детей», — отметил президент Владимир Путин.
Как прозвучало на заседании, Москва, Татарстан и Тульская область, Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг по инвестиционому климату в регионах за прошлый год.
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