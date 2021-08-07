Советские мультики принято считать добрыми и поучительными. Все помнят пузатого весельчака с пропеллером на спине Карлсона, вечно чумазого Кузю и Ежика из тумана, ходившего к Медвежонку считать звезды. Но иногда аниматоры создавали кадры, которые некоторым детям снились в страшных снах.

Можно ли сегодня уберечь ребенка от испуга после просмотра жуткой картины? И какие советские анимации закаляли наш характер в детстве?

«Халиф-аист», 1981



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В 80-х была «страшилка» для родителей о том, как девочка после просмотра «Халиф-аиста» писала у себя на ноге «мутабор», чтобы расколдоваться. Пропитанная мистикой картина Валерия Угарова рассказывает об опытах коварного колдуна над скучающим халифом, чья доверчивость привела к небывалым метаморфозам. Шестилеткам явно не под силу понять все гротескные формы и переданный сюрреализм восточной сказки.

«Аленький цветочек», 1952

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Безобидному на первый взгляд мультфильму об аленьком цветочке в 2012 году присвоили возрастное ограничение «6+». Причина тому — стонущее в предсмертных муках ужасное чудовище. По мнению специалистов, пугающая сцена может нанести вред психике ребенка. Еще один момент, которые может напугать малышей — блуждания главной героини в лесу. Из-за этого у ребенка может возникнуть страх заблудиться или потерять родителей.

«Премудрый пескарь», 1979

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Жуткие костлявые рыбы, психоделическая концовка со смертью главного героя, анимация в серых тонах. Все это подкрепляется леденящей музыкой Владимира Мартынова, которая больше напоминает озвучку какого-нибудь хоррора.

«Большой Тылль», 1980

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Мультфильм, пришедший к нам из Эстонии, явно не соответствует привычным народным сказкам со счастливой концовкой — здесь мрачные красные тона, убийство героев и обилие крови. Картину не спасает даже добрый и могучий великан, вставший на защиту своей родины. Осторожно, 14-минутный мультик может легко превратить здорового ребенка в невротика.

«Котенок по имени Гав», 1976

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Советский мультик про котенка Гав может стать испытанием для ребенка. Самых маленьких может напугать зловещий черный кот, который на фоне котенка Гав выглядит огромным монстром. В первой серии мультфильма есть момент, когда за главным героем гонится огромный пес. Детей до трех лет это тоже может напугать.

«Принцесса и Людоед», 1977

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В кошмарную дождливую погоду заблудившаяся в лесу маленькая девочка встречается в подземном царстве с огромным страшным Людоедом — так в детстве мы обычно воспринимали увиденный на экране мультфильм Эдуарда Назарова. Жуткую атмосферу анимации нагнетал пугающий голос Александра Градского. Вдобавок во второй части роль ужасного персонажа достается некогда прекрасной принцессе.

Что делать, если ребенка испугал мультфильм? Советы психолога

Мультфильмы способны не только воспитать в ребенке чувство доброты и справедливости, но и вызвать сильный испуг. После просмотра страшной мультипликации напугать малыша может все что угодно — это зависит от его возраста, психического состояния и культуры, в которой воспитывается ребенок, рассказал 5-tv.ru детский и подростковый психолог Максим Прохоров.

Максим Прохоров

Детский и подростковый психолог — Его может напугать злой дядя, чудовище. Его может напугать то, что герой теряется или не знает, что ему делать. И это плохая новость, потому что мы не можем предсказать, что именно ребенка может напугать.

Чтобы у ребенка не формировались устойчивые страхи, специалист рекомендует родителям обсуждать с детьми увиденную анимацию. Для этого не всегда требуется смотреть мультипликационную картину вместе с детьми.

Максим Прохоров

Детский и подростковый психолог — После просмотра мультика у ребенка можно спросить: «Какой герой тебе понравился? А что тебя могло напугать? Что тебе понравилось, что не понравилось? Как ты думаешь, как бы ты поступил?» Соответственно, если такая возможность есть.

Не стоит забывать о возрастной маркировке мультфильма. Очевидно, что картины 6+ явно не предназначены для трехлетних детей. Остальные ограничения — на усмотрение родителей.

Автор: Елизавета Мареныч