Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Большую часть игровой карьеры он провел в московском ЦСКА.

Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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В возрасте 64 лет умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

Олимпийский чемпион 1984 года и чемпион мира 1983 года в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева», где он несколько лет работал тренером. Причина смерти не уточняется.

«Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Александровича», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Михаил Васильев родился 8 июня 1962 года в Электрогорске Московской области. Большую часть игровой карьеры он провел в московском ЦСКА. В составе армейского клуба нападающий восемь раз становился чемпионом СССР — с 1981 по 1988 год, а в 1988-м выиграл Кубок СССР.

Васильев также выступал за ярославское «Торпедо», датский «Редовре» и итальянские клубы. В составе «Больцано» он дважды становился чемпионом Италии.

За сборную СССР хоккеист выиграл чемпионат мира 1983 года и Олимпиаду 1984 года в Сараево. Также он завоевал серебро чемпионата мира в 1987 году и бронзу в 1985-м. Трижды Васильев становился чемпионом Европы.

После завершения игровой карьеры Васильев занялся тренерской работой. Он возглавлял и тренировал клубы в России, Италии и Белоруссии, работал с молодежной и юниорской сборными России, а также с юниорской сборной Белоруссии.

С 2013 по 2016 год Васильев был главным тренером «Красной Армии». Позже он работал в «Торосе» и уфимском «Толпаре», а с 2020 по 2022 год входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».

В 2015 году Михаила Васильева включили в Зал славы отечественного хоккея. В 2013 году его именной стяг с номером 23 подняли под своды ЛДС ЦСКА имени В. М. Боброва.

За спортивные заслуги Васильев был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР и награжден медалью «За трудовую доблесть».

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