«Вот они — первые!» — Сергей Безруков поделился кулинарными талантами жены

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Ирина Дряхлова
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Жена актера Анна Матисон занялась засолкой овощей.

Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Сергей Безруков не скрывает свою семейную жизнь от поклонников и с удовольствием делится радостными моментами в Instagram. На этот раз он решил похвастаться подписчикам, что его жена Анна приготовила малосольные огурчки. Блюдо так понравилось актеру, что он не постеснялся похрумкать на камеру.

«Свои. Малосольные. Анечка приготовила… Всем бодрого, хрустящего утра», — написал Безруков.

Фото: Instagramm @sbezrukovv

Большинство поклонников Сергея разделили его восторг ведь малосольные огурцы — действительно аппетитное зрелище. Но некоторые заметили, что огурчики еще не готовы и не постеснялись высказать замечание в комментариях.

«Еще не готовы!» — написала девушка. — «Малосольные же!!!» — ответил ей актер.

«Сергей! Как у Вас это получается??? Вы даже чавкаете в кадр так, что хочется пересматривать?!» — заметила актерский талант Безрукова подписчица.

«Какой хруст, аж слюнки потекли. Анечка умница!» — похвалила жену Сергея женщина в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Безруков показал редкие фото со съемок культового телесериала «Бригада».

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