«Там была казарма»: Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»

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Валентин Черников
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Исполнитель роли Саши Белого вспомнил, что творилось на съемочной площадке сериала.

Фото, видео: Instagram @s_bezrukov

Народный артист Сергей Безруков разобрал фотоархив и обнаружил в нем редкие кадры со съемок «Бригады». Популярный криминальный сериал снимался с 2000 по 2002 годы. Актер сыграл в нем самую известную свою роль — Саши Белого. Листая альбом, и снимая это на камеру, он погрузился в воспоминания и комментировал отдельные эпизоды для подписчиков в Instagram.

На кадрах тогда еще 27-летний Безруков запечатлен в легендарном образе и предстает в кругу коллег. Среди них товарищи Белого в исполнении Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова, Павла Майкова, возлюбленная криминального авторитета, которую сыграла Екатерина Гусева, и, конечно, главный антагонист, чей образ воплотил на экране ныне покойный Андрей Панин.

Instagram @s_bezrukov

«"Бригада», единственная и неповторимая. 15 серий, больше не было. Классное кино!» — сказал Безруков во время просмотра снимков.

Как видно на фото, в процессе создания сериала возникала масса забавных моментов. Это подтверждает и актер — на съемочной площадке царила веселая атмосфера. Не радовалась этому разве что дама-звукорежиссер.

«У нас был сленг абсолютно пацанский. А она: „Вы только послушайте, что они там говорят! Я не могу это слушать!“. Но мы уже были в образе и такое несли… там такие шутки… такая уже казарма была», — вспомнил Безруков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков поделился чеховским настроением.

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