Мишустин посетил завод по производству углеродного волокна в ходе рабочего визита в Татарстан

Михаил Мишустин сегодня посетил одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий России. Это завод «Алабуга» в Татарстане. Он производит углеродное волокно, которое используют в самых разных областях. В том числе — в космической и атомной отраслях. Для премьер-министра устроили экскурсию по предприятию, рассказали о новых технологиях, показали готовую продукцию. Михаил Мишустин пообщался с рабочими.

Глава правительства также провел в Казани совещание по строительству автодороги «Европа — Западный Китай». Трассу должны ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Масштабный проект даст новый стимул развития российским регионам.

Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Татарстан накануне, это его первая поездка по стране после почти четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией.