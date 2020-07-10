Мишустин посетил завод по производству углеродного волокна в ходе рабочего визита в Татарстан
Глава правительства РФ также провел совещание по строительству автодороги «Европа — Западный Китай».
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Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru
Михаил Мишустин сегодня посетил одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий России. Это завод «Алабуга» в Татарстане. Он производит углеродное волокно, которое используют в самых разных областях. В том числе — в космической и атомной отраслях. Для премьер-министра устроили экскурсию по предприятию, рассказали о новых технологиях, показали готовую продукцию. Михаил Мишустин пообщался с рабочими.
Глава правительства также провел в Казани совещание по строительству автодороги «Европа — Западный Китай». Трассу должны ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Масштабный проект даст новый стимул развития российским регионам.
Напомним, Михаил Мишустин прибыл в Татарстан накануне, это его первая поездка по стране после почти четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией.
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