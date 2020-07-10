Битва за права: Почему россияне штурмуют МФЦ?

В настоящее поле боя превратились многофункциональные центры в российских регионах — каждый день в офисах скандалы и давка, доходит даже до драк. МФЦ не справляются с наплывом посетителей после снятия ограничений — люди массово приходят менять просроченные права и паспорта. Хотя их действие еще весной продлил президент Владимир Путин. Записаться онлайн или по телефону, по словам людей, невозможно, — приходится ночевать у офисов, чтобы попасть к нужному специалисту.

В бюрократическом аду побывала корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай.

Ругань, крики, давка. Толпа напирает и кажется вот-вот раздавит администратора МФЦ. Нервы не выдерживают, терпения не хватает. Ведь стоять в очереди приходится даже не часами. Томительное ожидание растягивается на дни и ночи.

«Я со вчерашнего дня стою здесь, ночевал здесь. Да, ночевал здесь. У меня машина стоит, я ночевал здесь. В пять утра уже было десять человек. Я вчера в обед пришел, было 118 человек», — рассказывает клиент МФЦ Ярослав Филлипов.

Нет записи через интернет — стой в живой очереди. Но и в нее в Мытищинском МФЦ тоже нужно записываться.

«Это невозможно. Который день приезжаешь, они создают толпу. Написано, что принимают с восьми, они создают дополнительный список. И людей, которые приехали сюда к семи утра, они начнут только в полдевятого запускать», — делится наболевшим клиент МФЦ Яна Мазурина.

А это город Чехов, там обезумевшие от ожидания и обваренные раскаленным солнцем люди решились на штурм МФЦ. Завязалась драка.

Проблема не только в Подмосковье, в очередь, длинную как список нужных документов, встала вся страна. У каждого — дела, не терпящие промедления. Но запись в МФЦ забита под завязку.

«Наверное, где-то до 18–19 июля есть предварительная запись. Люди могут сами записаться через портал Госуслуг, Мосрег.ру. Либо через коллцентр», — объясняет администратор МФЦ г. Мытищи Светлана Андросова.

Вот только на практике это не так просто.

«Звонить можно очень долго и упорно. Дождитесь ответа оператора, две минуты проходит, три, четыре. Четыре минуты проходит, сброс, ожидайте ответа оператора. И так можно ждать часами», — рассказывает клиент МФЦ Светлана Бидерова.

И операторы, и сама система с трудом справляется с нагрузкой. Услуги, еще недавно доступные в электронном виде, теперь офлайн.

«Три дня он точно висел, честно пытался по электронке сдать, не получилось», — говорит клиент МФЦ Александр Забашта.

Заменить паспорт, оформить лицензии, получить справку. После коронавирусных ограничений люди по всей стране бросились срочно оформлять бумаги. И лишь немногие выяснили, что большинство льгот и пособий продлеваются автоматически, а некоторые документы, например, права, действуют даже если уже просрочены.

«Согласно приказа 410 от 9 июля 2020 года, водители, у которых закончился срок действия водительского удостоверения, могут до конца текущего года, то есть до декабря текущего года, не менять водительское удостоверение и продолжать пользоваться транспортным средством», — поясняет начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску Александр Баранов.

Та же ситуация и с просроченными паспортами — указом президента срок их действия продлили до конца года. Вот только на практике все равно проблемы. Вот и приходится вновь и вновь обивать пороги самых разных инстанций. И знать свое место в очереди.

На часах нет и десяти, а места для записи в так называемую живую очередь уже закончились. Все, кто появились в этом МФЦ позже, уходили разочарованными, с ужасом понимая, что им придется вернуться сюда еще и завтра, рано утром. Чтобы вновь встать в ту же очередь.