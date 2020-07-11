Сексуальная кошечка или гопница с района: какой образ Самбурской лучше?

Актриса Настасья Самбурская привыкла эпатировать публику. В этот раз она предложила фанатам выбрать, какой из ее образов им ближе — сексуальной красотки или гопницы с района.

На первой фотографии девушка предстала практически обнаженной. На снимке свет падает на актрису там образом, что можно лишь уловить очертания фигуры. В противовес — вторая фотография — образ классического гопника с района, где Настасья в спортивных штанах и объемной толстовке сидит на корточках.

«Какое тебе ближе?» — обратилась Самбурская к подписчикам.

Instagram @samburskaya

Самбурская часто вступает в коммуникацию с фанатами, то ли провоцируя их на общение, то ли действительно желая узнать их мнение на разные темы. Те, как правило, не заставляют себя ждать.

«Огонь»;

«Пятки поднял — район потерял»;

«Я думал, ты порядочная»;

«Хороша чертовка!» — бурно отреагировали они.

5-tv.ru рассказывал, что новая необычная фотосессия Настасьи Самбурской вызвала неоднозначную реакцию у ее поклонников.