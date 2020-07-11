Сексуальная кошечка или гопница с района: какой образ Самбурской лучше?
Актриса, представ в разных амплуа, попросила фанатов определиться, кто им ближе.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Актриса Настасья Самбурская привыкла эпатировать публику. В этот раз она предложила фанатам выбрать, какой из ее образов им ближе — сексуальной красотки или гопницы с района.
На первой фотографии девушка предстала практически обнаженной. На снимке свет падает на актрису там образом, что можно лишь уловить очертания фигуры. В противовес — вторая фотография — образ классического гопника с района, где Настасья в спортивных штанах и объемной толстовке сидит на корточках.
«Какое тебе ближе?» — обратилась Самбурская к подписчикам.
Самбурская часто вступает в коммуникацию с фанатами, то ли провоцируя их на общение, то ли действительно желая узнать их мнение на разные темы. Те, как правило, не заставляют себя ждать.
«Огонь»;
«Пятки поднял — район потерял»;
«Я думал, ты порядочная»;
«Хороша чертовка!» — бурно отреагировали они.
5-tv.ru рассказывал, что новая необычная фотосессия Настасьи Самбурской вызвала неоднозначную реакцию у ее поклонников.
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