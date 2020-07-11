Дантист из Канады нашла простой способ сделать обычную одноразовую медицинскую маску более надежной для защиты от вирусов. Оливия Цуй показала в TikTok, что без дополнительных манипуляций маска оставляет «лазейки» для вирусов.

После надевания средства защиты остаются места, где она неплотно прилегает к лицу. Чтобы устранить этот дефект, нужно просто взять резиночки по краям изделия и завязать их узлом у основания. После этого следует заправить внутрь маски торчащие края. Медик продемонстрировала, что после этого ткань плотно прилегает к лицу, не оставляя открытых участков. Таким образом, уровень защищенности повышается.

Пользователи сети поблагодарили дантиста. Ролик собрал более 3,4 миллиона просмотров и почти две тысячи комментариев.

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