Как спасти кожу рук после использования антисептиков и перчаток — советы дерматолога

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Светлана Александрова
Интервью 15

Врач Мадина Байрамукова поведала, можно ли есть руками после обработки их антисептиком и поделилась лайфхаком эффективной процедуры для спасения кожи рук в домашних условиях.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Частое мытье рук, применение антисептиков и вынужденное ношение перчаток общественных местах в качестве мер предосторожности во время пандемии коронавируса не лучшим образом сказывается на коже рук. Как привести в порядок руки и какие средства лучше использовать для ухода за поврежденной кожей, 5-tv.ru попросил рассказать врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову.

По словам специалиста, использовать антисептики в домашних условиях нет необходимости. Вполне достаточно обычного мыла, причем оно может быть с ухаживающими экстрактами для кожи рук.

«К ним относятся экстракт алоэ, масло ши, олива и так далее. Такие очищающие средства вполне себе могут справиться с бытовыми загрязнениями и обезопасить вас от заражения болезнетворными микроорганизмами, которыми может быть обсеменена кода рук вследствие контакта с окружающей средой. В то же время растительные экстракты, содержащиеся в таких очищающих средствах, будут эффективно ухаживать за кожей рук», — поясняет врач.

И, конечно нельзя забывать о постоянном увлажнении. Ухаживающие кремы, по словам Мадины Байрамуковой, следует наносить после каждого мытья рук. Особенно эффективными являются ночные кремы с содержанием воска. После их нанесения специалист рекомендует надевать специальные перчатки, чтобы обеспечить наилучшие условия для воздействия крема.

А вот находясь на улице, после каждого контакта с какой-либо поверхностью, нужно использовать санитарные антисептики.

«После применения антисептика необходимо некоторое время держать руки в покое для того, чтобы он мог эффективно провоздействовать и подсохнуть на коже рук», — советует дерматолог.

Многих волнует вопрос, можно ли есть руками после того, как они обработаны обеззараживающим раствором. По словам Байрамуковой, попадание антисептика в желудочно-кишечный тракт вместе с едой безопасно и, конечно же, не грозит отравлением, однако удовольствие может испортить.

«Думаю, привкус спирта вряд ли будет хорошей приправой для вашего обеда», — отметила врач.

Напоследок косметолог поделилась лайфхаком по уходу за кожей рук в домашних условиях.

«Если вы хотите порадовать свои ручки спа-процедурой не выходя из дома, нанесите любой жирный питательный крем, под резиновые перчатки и в течение одной-двух минут прогрейте руки феном для сушки волос. Эффект паровой бани, который будет создан внутри перчаток обеспечит глубокое увлажнение и уход для красоты ваших рук», — порекомендовала Мадина Байрамукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие средства можно использовать для ухода за собой, в условиях самоизоляции, когда сходить в салон красоты невозможно.

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