Автомобиль после ДТП влетел в пешеходов в Петербурге — видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 22

Авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ушинского.

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Автомобиль после ДТП влетел в пешеходов в Петербурге. Авария произошла на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ушинского на севере города.

На кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru, видно, как пикап таранит легковой автомобиль, который поворачивал налево на перекресте. После мощного удара легковушка вылетает на тротуар возле пешеходного перехода, на котором стояли люди. Автомобиль задевает как минимум одного человека. Количество пострадавших и их состояние уточняется.

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