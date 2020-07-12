Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова показала видео со съемок «Ивановы-Ивановы»

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Карина Бернтгольц
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Звезда сообщила в Instagram радостную новость фанатам, которые с нетерпением ждут продолжения полюбившегося сериала.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Известная российская актриса Елизавета Арзамасова решила отвлечь поклонников от обсуждения ее романа с фигуристом Ильей Авербухом и выложила видео со съемочной площадки. На своей странице в Instagram звезда показала, что происходит за кадром съемок нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы», пишет ФАН. В ходе записи ролика 25-летняя знаменитость дурачилась со своим коллегой по кинокартине Алексеем Лукиным.

«Для тех, кто спрашивал о новом сезоне сериала „Ивановы-Ивановы“. Съемки начались! Удачи команде, крепкого здоровья группе, отличного настроения зрителям!» — обрадовала подписчиков Арзамасова.

Новость для пользователей стала действительно долгожданной. Некоторые признались в комментариях, что уже давно ждут продолжения семейной истории и с удовольствием будут наблюдать за развитием линии преподавательницы Анастасии Павловны, роль которой исполняет Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

«Скорее бы увидеть, ждем не дождемся, сериал просто огонь!»

«Держим за вас кулаки! Удачи!»

«Ура, буду очень ждать новый сезон», — признались воодушевленные комментаторы.

О романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стало известно не так давно. Позже сам фигурист в беседе с 5-tv.ru подтвердил романтические отношения со звездой «Папиных дочек». Также пару удалось снять вместе любопытным папарацци. Как рассказывал 5-tv.ru, позже Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с фигуристом.

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