Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова показала видео со съемок «Ивановы-Ивановы»
Звезда сообщила в Instagram радостную новость фанатам, которые с нетерпением ждут продолжения полюбившегося сериала.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Известная российская актриса Елизавета Арзамасова решила отвлечь поклонников от обсуждения ее романа с фигуристом Ильей Авербухом и выложила видео со съемочной площадки. На своей странице в Instagram звезда показала, что происходит за кадром съемок нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы», пишет ФАН. В ходе записи ролика 25-летняя знаменитость дурачилась со своим коллегой по кинокартине Алексеем Лукиным.
«Для тех, кто спрашивал о новом сезоне сериала „Ивановы-Ивановы“. Съемки начались! Удачи команде, крепкого здоровья группе, отличного настроения зрителям!» — обрадовала подписчиков Арзамасова.
Новость для пользователей стала действительно долгожданной. Некоторые признались в комментариях, что уже давно ждут продолжения семейной истории и с удовольствием будут наблюдать за развитием линии преподавательницы Анастасии Павловны, роль которой исполняет Арзамасова.
«Скорее бы увидеть, ждем не дождемся, сериал просто огонь!»
«Держим за вас кулаки! Удачи!»
«Ура, буду очень ждать новый сезон», — признались воодушевленные комментаторы.
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