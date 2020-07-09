Лиза Арзамасова впервые прокомментировала свой роман с фигуристом Ильей Авербухом. В Instagram она написала большой пост, в котором выразила удивление той шумихой, которую подняли ее поклонники в соцсети после того, как стало известно об ее новых отношениях.

«Ребят… Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я — все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз… И критику, и „рекомендации“, и советы о том, что мне „нужно“, и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве???» — написала Арзамасова.

Также актриса пояснила, что не комментирует личную жизнь. Заодно она успокоила фанатов, отметив, что у нее все в порядке, а это важнее, чем детали нового романа.

«Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают „романы, интриги, проступки“, не истерикуют по этому поводу. <…> Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Все Хорошо. Разве этого мало?» — обратилась артистка к поклонникам.

О романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стало известно не так давно. Позже сам фигурист в беседе с 5-tv.ru подтвердил романтические отношения со звездой «Папиных дочек». Также пару удалось снять вместе любопытным папарацци. Для тех, кого волнует, что актрису и фигуриста разделяет 21 год, телеканал насчитал как минимум пять звездных пар, с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха.