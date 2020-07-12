«Игора Драйв» снова превратилась в театральную площадку для автошоу
Прямо из окон своих машин водители могли посмотреть одну из самых популярных постановок «Ленинград Центра» — «Timeless. Люби меня крепко».
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Фото, видео: ВКонтакте @igoradrive_official, 5-tv.ru
Гоночный комплекс «Игора Драйв» снова превратился в площадку для проведения интерактивного шоу «Ленинград центра» — «Timeless. Люби меня крепко». Удивительную постановку, повествующую об отношениях мужчины и женщины, зрители смотрели прямо из автомобилей — сцена была установлена на парковке.
Перед гостями мероприятия развернулась настоящая феерия. В одном театральном представлении сочетались элементы классического театра, мюзикла, балета и циркового искусства. Под руководством режиссера режиссер шоу Феликса Михайлова артистам удалось воплотить уникальную задумку: шоу практически без сюжета, основанное на сценических фрагментах-фантазиях и цитатах знаменитых людей о сущности отношений.
Сцена на открытом воздухе дополнялась интерактивными действиями между машинами на самой парковке. Театр в формате drive-in позволил зрителям выражать эмоции не только аплодисментами, но и при помощи аварийки, поворотников и клаксона. Заскучать за таким грандиозным театральным зрелищем нельзя было никому.
«Мы очень любим интерактивы. Чтобы человек просто смотрел на сцену — это на самом деле немного скучно. Мы постарались сделать взаимодействие с теми, кто сидит в машине. Хип-хоп, элементы гаги, контемпорари, танго — много чего», — рассказал артист балета «Ленинград Центра» и хореограф Влад Руденко.
Все артисты, принимающие участие в постановке, убеждены, что им удалось стать частью шоу в абсолютно новом формате, которое сможет оставить под впечатлением каждого.
«Интерактивы — это как элемент шоу, чтобы человек не мог сконцентрироваться на чем-то одном. У него всегда есть несколько разных планов, есть возможность переключиться на другой план. В этом, мне кажется, изюминка Феликса Михайлова и «Ленинград Центра», — оценил задумку артист труппы «Ленинград Центра» Андрей Конюх.
Чтобы достучаться до сердец зрителей, артистам пришлось проделать большую подготовительную работу и найти новые, нестандартные средства выразительности. В результате удалось рассказать несколько разных историй о любви. Своеобразный итог работе подвел руководитель проекта, режиссер шоу Феликс Михайлов.
«Насколько я знаю, всего несколько раз в мире в таком формате показывали музыкальные спектакли. И, конечно, это получается новый проект. <…> Сама территория, где мы разместились, похожа на „Ленинград Центр“ с точки зрения пространственного решения. Это позволило достаточно легко адаптировать нам наше шоу. Я считаю, что можно похвалить самих себя. Шоу впервые проходит в таком формате», — заключил Михайлов.
Участие в постановке приняли звезды. В частности, финалистка шоу «Голос», победительница «Точь-в-точь», участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко; воздушный гимнаст, обладатель золотой медали U.S. Aerial Championship (2016), серебряный призер фестиваля Mondial du Cirque de Demain (2019) Алексей Ишмаев; хореограф церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, чемпион России и чемпион Европы по хип-хопу Дмитрий Орлов.
Ранее артисты поделились впечатлениями от грандиозного шоу автотеатра в «Игоре Драйв».
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