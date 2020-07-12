«Игора Драйв» снова превратилась в театральную площадку для автошоу

Гоночный комплекс «Игора Драйв» снова превратился в площадку для проведения интерактивного шоу «Ленинград центра» — «Timeless. Люби меня крепко». Удивительную постановку, повествующую об отношениях мужчины и женщины, зрители смотрели прямо из автомобилей — сцена была установлена на парковке.

Перед гостями мероприятия развернулась настоящая феерия. В одном театральном представлении сочетались элементы классического театра, мюзикла, балета и циркового искусства. Под руководством режиссера режиссер шоу Феликса Михайлова артистам удалось воплотить уникальную задумку: шоу практически без сюжета, основанное на сценических фрагментах-фантазиях и цитатах знаменитых людей о сущности отношений.

Сцена на открытом воздухе дополнялась интерактивными действиями между машинами на самой парковке. Театр в формате drive-in позволил зрителям выражать эмоции не только аплодисментами, но и при помощи аварийки, поворотников и клаксона. Заскучать за таким грандиозным театральным зрелищем нельзя было никому.

«Мы очень любим интерактивы. Чтобы человек просто смотрел на сцену — это на самом деле немного скучно. Мы постарались сделать взаимодействие с теми, кто сидит в машине. Хип-хоп, элементы гаги, контемпорари, танго — много чего», — рассказал артист балета «Ленинград Центра» и хореограф Влад Руденко.

Все артисты, принимающие участие в постановке, убеждены, что им удалось стать частью шоу в абсолютно новом формате, которое сможет оставить под впечатлением каждого.

«Интерактивы — это как элемент шоу, чтобы человек не мог сконцентрироваться на чем-то одном. У него всегда есть несколько разных планов, есть возможность переключиться на другой план. В этом, мне кажется, изюминка Феликса Михайлова и «Ленинград Центра», — оценил задумку артист труппы «Ленинград Центра» Андрей Конюх.

Чтобы достучаться до сердец зрителей, артистам пришлось проделать большую подготовительную работу и найти новые, нестандартные средства выразительности. В результате удалось рассказать несколько разных историй о любви. Своеобразный итог работе подвел руководитель проекта, режиссер шоу Феликс Михайлов.

«Насколько я знаю, всего несколько раз в мире в таком формате показывали музыкальные спектакли. И, конечно, это получается новый проект. <…> Сама территория, где мы разместились, похожа на „Ленинград Центр“ с точки зрения пространственного решения. Это позволило достаточно легко адаптировать нам наше шоу. Я считаю, что можно похвалить самих себя. Шоу впервые проходит в таком формате», — заключил Михайлов.

Участие в постановке приняли звезды. В частности, финалистка шоу «Голос», победительница «Точь-в-точь», участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко; воздушный гимнаст, обладатель золотой медали U.S. Aerial Championship (2016), серебряный призер фестиваля Mondial du Cirque de Demain (2019) Алексей Ишмаев; хореограф церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, чемпион России и чемпион Европы по хип-хопу Дмитрий Орлов.

До конца лета «Игора Драйв» и «Ленинград Центр» планируют показать еще десять представлений из репертуара театра в подобном формате. Площадка нового «Драйв Шоу» открыта с 4 июля по 29 августа. Во время мероприятий будет работать фудкорт, где можно купить еду или напитки.

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 гектаров в 54 километрах от Санкт-Петербурга расположены десять трасс для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, построенных в соответствии со всеми мировыми стандартами. Причем он открыт как для профессионального спорта, так и для детского и юношеского.

Ранее артисты поделились впечатлениями от грандиозного шоу автотеатра в «Игоре Драйв».