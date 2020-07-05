«Это новый жанр»: артисты рассказали о грандиозном шоу автотеатра в «Игоре Драйв»

Гоночный комплекс «Игора Драйв» и шоу-пространство «Ленинград Центр» провели первое представление в рамках совместного проекта «Драйв Шоу». Постановку под названием «Timeless. Люби меня крепко» зрители смотрели прямо из автомобилей — сцена была установлена на парковке. Подробности о спектакле 5-tv.ru рассказали задействованные в нем артисты.

Это не просто кинотеатр под открытым небом. Это новый жанр

Необычный формат «Драйв шоу» позволил и режиссеру, и артистам, и зрителям получить новый опыт, считает финалистка шоу «Голос», победительница «Точь-в-точь», участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко.

«Это шоу я бы не сказала, что взяли с „Ленинград Центра“ и стационарно перенесли сюда — на „Игору Драйв“. Это такой симбиоз других еще номеров, другого такого experience (опыта — Прим. ред.), который живей, оно все просто дышит здесь. Мы выехали на пикник и это то, что нам бы хотелось услышать, под что подвигаться, в чем побыть, понаходиться — это шоу об этом. И, конечно, о любви», — рассказала Ксана.

Она подчеркнула, что «Ленинград Центр» не собирается ограничиваться только спектаклем «Timeless. Люби меня крепко». Людям, которые его посмотрели, будет интересно приехать на «Игору Драйв» и в следующий раз, поскольку все шоу будут различаться. При этом каждое выступление будет объединять сочетание элементов театра, кино, вокала, танцев и карнавала.

«Это не просто кинотеатр, как мы слышали в американских фильмах <…> Это живое выступление, это живая музыка, вживую поют все ребята, танцуют. Здесь столько всего, и это все можно посмотреть на воздухе, не выходя из своего автомобиля. Просто это, наверное, новый жанр даже. И мне кажется, что он должен остаться. С ним можно и по России, и куда угодно ездить», — уверена Сергеенко.

«Невероятные ощущения»

Артистка «Ленинград Центра» Вика Чапайкина тоже отметила уникальность состоявшегося спектакля.

«Невероятные ощущения на самом деле мы испытали, потому что все новое — это всегда очень интересно и захватывающе. Когда мы узнали, что мы будем работать на открытой площадке — для нас это не впервой, но впервой выступать не на живого зрителя, а на машины, на зрителей в машине. Мы не видим их лица, мы не видим их эмоции, мы не видим, как они реагируют», — поделилась переживаниями Вика Чапайкина.

Ее коллега Макс Жилин добавил, что работать на таком пространстве как в театре можно, но такой подход вряд ли позволит достучаться до сердец зрителей. Поэтому артистам пришлось проделать большую подготовительную работу, чтобы найти новые средства выразительности. В результате удалось рассказать несколько разных историй о любви.

Как сообщал 5-tv.ru, гоночный комплекс «Игора Драйв» стал площадкой для интерактивного театра вечером 4 июля. Зрители следили за представлением прямо из окон своих автомобилей. Шоу прошло в формате видеоарта в сочетании с живыми вокальными, танцевальными, цирковыми эпизодами. До конца лета «Игора Драйв» и «Ленинград Центр» планируют показать еще десять представлений из репертуара театра в подобном формате.

Комплекс «Игора Драйв» находится в 54 километрах от Санкт-Петербурга. На его территории расположены десять трасс для авто- и мотоспорта, а также комплекс сооружений, построенных в соответствии со всеми мировыми стандартами. Он открыт как для профессионального спорта, так и для детского и юношеского.