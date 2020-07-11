Невеста умерла на собственной свадьбе в ресторане Москвы
Три бригады медиков пытались спасти девушку, но реанимационные действия не помогли.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Невеста умерла на собственной свадьбе в ресторане на юге Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, 25-летней Алесандре неожиданно стало плохо. На место ЧП были вызваны медики с сообщением об аллергической реакции.
После того, как две бригады «скорой помощи» не могли ничего сделать, к ресторану была вызвана «реанимационная» уже с предварительным диагнозом — «анафилактический шок». Однако спасти девушку не удалось.
Информация о происшествии уточняется.
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