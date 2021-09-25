Как не заболеть коронавирусом? Отвечает иммунолог

Опасность заболевания COVID-19 все еще сохраняется, а вот в каких случаях человек точно не заразится коронавирусом, рассказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

В интервью сайту KP.RU специалист заявил, что напасти не подвержены люди, у которых очень сильный врожденный иммунитет. Даже если человек подхватит вирус, сообщил Крючков, он останется на уровне верхних дыхательных путей и в организм не проникнет. То есть, иммунитет победит COVID-19 в зачатке и не даст ему распространиться.

В этом случае, предупредил врач, симптомов не будет, но и иммунитет не выработается.

Кроме того, он заявил, что организм человека, переболевшего «сезонными» простудами, сможет дать адекватный иммунный ответ на коронавирус. Тогда, по мнению специалиста, антитела, оставшиеся от «сезонных» коронавирусов, будут способствовать тому, что организм поборет инфекцию быстрее.

Более того, если человек заболел COVID-19, он сможет перенести болезнь в легкой или бессимптомной форме благодаря сильному организму, не склонному к тромбозам.

Ранее 5-tv.ru писал, что относительно надежной защитой от коронавируса могут быть жирные волосы.