Ученые: жирные волосы могут защитить от коронавируса

Ученые из Института глобального здравоохранения США обнаружили еще одну естественную способность человека противостоять COVID-19. Исследователи обратили внимание, что коронавирус нового типа способен некоторое время жить на различных поверхностях, в том числе и на волосах, прежде чем попадет в организм. Однако от структуры волоса зависит возможность дальнейшего проникновения инфекции.

Как пишет «Экономика сегодня», медики пришли к выводу, что структура волоса напрямую влияет на способность вируса делиться. Этот процесс могут заблокировать естественные жиры, которые вырабатываются у человека на голове. Они уменьшают эффективность «сцепления» с волосом частиц коронавируса, в результате они оказываются не в состоянии проникнуть дальше и заразить организм.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, был назван процент москвичей, имеющих иммунитет к коронавирусу.