Ученые: жирные волосы могут защитить от коронавируса

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Светлана Александрова
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На естественную способность человеческого организма противостоять COVID-19 обратили внимание в Институте глобального здравоохранения США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / 002 Gabriel Szabo, Waltraud Grubitzsch, Visual Science, N. Hochheimer / CHROMORANGE, CHROMORANGE / Knut Niehus via ww

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые из Института глобального здравоохранения США обнаружили еще одну естественную способность человека противостоять COVID-19. Исследователи обратили внимание, что коронавирус нового типа способен некоторое время жить на различных поверхностях, в том числе и на волосах, прежде чем попадет в организм. Однако от структуры волоса зависит возможность дальнейшего проникновения инфекции.

Как пишет «Экономика сегодня», медики пришли к выводу, что структура волоса напрямую влияет на способность вируса делиться. Этот процесс могут заблокировать естественные жиры, которые вырабатываются у человека на голове. Они уменьшают эффективность «сцепления» с волосом частиц коронавируса, в результате они оказываются не в состоянии проникнуть дальше и заразить организм.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, был назван процент москвичей, имеющих иммунитет к коронавирусу.

Тема:
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