Мировые цены на нефть упали в ожидании заседания ОПЕК+

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Алина Потёмкина
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Еще накануне наблюдалась положительная динамика.

Мировые цены на нефть упали в ожидании заседания ОПЕК+

Фото: ТАСС / Алексей Андронов

Мировая цена на нефть снижается. Об этом говорят данные торгов в понедельник, 13 июля.

Фьючерсы на «черное золото» марки WTI на август упали в цене на 0,76%. Таким образом цена составила 40,24 доллара за баррель. Еще 10 июля наблюдался рост цен на 2,3%, а днем ранее — падали на 3,1%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent также упали в стоимости — на 0,72%. Цена пока остановилась на отметке в 42,93 доллара за баррель.

Цены на нефть начали колебания в начале марта. Тогда участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сделке. Ее срыв привел к тому, что цены на нефть упали на 30%. В мае стороны пришли к компромиссу и сократили добычу почти на десять миллионов баррелей в сутки на ближайшие два месяца. Тогда на мировом рынке нефти наметился рост цен.

Сейчас аналитики расходятся в оценке причин падения цен на нефть. Так, специалисты Capital Economics предполагают, что новое снижение связано с падением спроса на продукт, которое было вызвано пандемией коронавируса.  Другие аналитики утверждают, что такое изменение тенденции является реакцией на ожидания от заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), запланированного на 15 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько может подорожать нефть в ближайшие пять лет.

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