Известного стилиста взяли в Москве с наркотиками

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Алина Потёмкина
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У мужчины обнаружили около двух граммов мефедрона.

Известного стилиста взяли в Москве с наркотиками

Фото: Instagram @yaroslav_maslennikov

Известный столичный стилист и парикмахер Ярослав Масленников задержан в Москве с наркотиками. Как стало известно 5-tv.ru, у мужчины было найдено два пакета с веществом, содержащем мефедрон. Общий вес наркотиков составил около двух граммов.

После возбуждения уголовного дела стилиста отпустили под подписку о невыезде. Также ему провели дактилоскопию и направили на наркотическое исследование. Кроме того мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Джиган рассказал о том, как начал употреблять наркотики в США. По словам музыканта, ему потребовалась помощь психиатров как за океаном, так и на родине. Сейчас знаменитость уже излечился от зависимости и смог восстановить свою семью, которую было чуть не разрушил из-за наркотиков.

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