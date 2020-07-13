Известного стилиста взяли в Москве с наркотиками

Известный столичный стилист и парикмахер Ярослав Масленников задержан в Москве с наркотиками. Как стало известно 5-tv.ru, у мужчины было найдено два пакета с веществом, содержащем мефедрон. Общий вес наркотиков составил около двух граммов.

После возбуждения уголовного дела стилиста отпустили под подписку о невыезде. Также ему провели дактилоскопию и направили на наркотическое исследование. Кроме того мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Джиган рассказал о том, как начал употреблять наркотики в США. По словам музыканта, ему потребовалась помощь психиатров как за океаном, так и на родине. Сейчас знаменитость уже излечился от зависимости и смог восстановить свою семью, которую было чуть не разрушил из-за наркотиков.