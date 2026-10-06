Радикальные эльфы: мужчину нашли мертвым после собрания культа «секса фейри»
На месте происшествия обнаружили наркотики и ритуальные предметы
Фото: 5-tv.ru
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Metrо: мужчину нашли мертвым после собрания культа «секса фейри»
Британца нашли мертвым на Сицилии после участия в языческом собрании группы — так называемом культе «секса фейри». Его тело обнаружили в самодельной палатке на территории фермерского дома, сообщает Metro.
Участники группы называли себя «радикальными эльфами». Организаторы собирали встречу своих последователей в честь осеннего равноденствия. Среди других мероприятий сообщества упоминаются вечера, на которых допускаются нагота и открытые сексуальные контакты.
По имеющимся сведениям, мужчина использовал в сообществе имена «Ривер» и «Уосп». Бывший участник группы анонимно рассказал изданию, что культ привлекал людей в уязвимом состоянии.
Он предположил, что британец мог подвергнуться сексуальному насилию под воздействием наркотиков либо участвовать в «игре с удушением». Эти версии пока не подтверждены.
Как сообщается, на теле мужчины обнаружили травмы, а на месте — наркотики и ритуальные предметы. Итальянская полиция пока не называет произошедшее убийством.
Местные жители рассказали, что участники группы держались особняком и прежде не доставляли проблем. Мэр Паоло Амента также отметил, что общение с ними оставляло у него спокойное впечатление, поэтому новость о смерти британца его потрясла.
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