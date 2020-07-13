В Монголии умер подросток, съевший «чумного» сурка

Первый случай смерти от, предположительно, бубонной чумы зафиксирован в монгольском аймаке Говь-Алтай. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

По данным издания, скончался 15-летний подросток. Перед смертью он ел мясо сурка, который мог быть переносчиком болезни. В связи с инцидентом власти региона приняли решение остановить движение транспорта в провинции до тех пор, пока не будет получен лабораторный анализ покойного.

В Западной части Монголии, которая граничит с Россией и Казахстаном, ввели бессрочный карантин из-за вспышки бубонной чумы 29 июня. Бубонная чума является особо опасной инфекцией, которая попадает в организм человека благодаря чумной палочке. Переносчиками чаще всего бывают блохи, крысы и другие грызуны. Среди симптомов бубонной чумы чаще всего различают воспаление лимфатических узлов с образованием так называемых «бубонов», появляется сильная лихорадка и интоксикация организма. Инкубационный период составляет от двух до шести дней.

Ранее 5-tv.ru объяснял, может ли бубонная чума в Монголии представлять опасность для россиян.