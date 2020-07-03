Может ли бубонная чума в Монголии представлять опасность для россиян?

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Алиса Старжевская
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Инфекционист рассказал, каким образом можно заразиться данной болезнью.

Фото, видео: ТАСС / BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR, /Бобылев Сергей

В Западной части Монголии из-за внезапной вспышки бубонной чумы ввели бессрочный карантин. Эта часть территории граничит с Россией, поэтому с начала эпидемии возник резонный вопрос: может ли данная напасть нести угрозу для нашей страны?

Как заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, бубонная чума не представляет никакой опасности для России. По его словам, от человека к человеку болезнь не передается.

«Абсолютно никакой угрозы для нас нет. Дело в том, что бубонная чума от человека к человеку не передается — она не заразна. Передается только если бубонная чума превратится в легочную — это как дальнейшее развитие бубонной чумы, как осложнение», — сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Никифоров отметил, что при легочной форме при кашле и чихании выделяется возбудитель, который можно подавить с помощью антибактериальной терапии. При своевременном лечении, заметил инфекционист, легочная форма у больного даже не разовьется.

Он также добавил, что вспышка бубонной чумы для Монголии — обычное дело. По его словам, подобные эпидемии у монголов случаются каждый год.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Западной части Монголии власти ввели карантин из-за вспышки бубонной чумы 29 июня. Симптомы заболевания обнаружены у двоих человек. У одного из них наблюдается легочная форма. Оба перед болезнью употребляли в пищу мясо дикого сурка, который является переносчиком бубонной чумы.

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