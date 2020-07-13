Профессора воронежского университета расчленили и пытались растворить в кислоте

Профессора Воронежского государственного университета расчленили и пытались растворить в соляной кислоте. Как стало известно 5-tv.ru, 62-летний доктор наук не вышел 5 марта на работу. Тревогу забили сотрудники вуза и сестра, с которой одинокий мужчина постоянно поддерживал связь. Родственница, сослуживцы и следователи на протяжении четырех месяцев разыскивали пропавшего, но безрезультатно.

В ходе расследования исчезновения преподавателя 10 июля стражи порядка нагрянули в квартиру к 33-летнему аспиранту кафедры, который находился с доктором наук в приятельских отношениях. Во время визита оперативников, бывший студент стал вести себя подозрительно, и правоохранители решили осмотреть его жилище. На балконе квартиры аспиранта были найдены две емкости, в которых находились расчлененные останки профессора, залитые смесью соляной кислоты и хлорки.

Следователи выяснили, что бывший студент решился на убийство, покусившись на миллионы преподавателя. Вместе со своим другом аспирант пришел в гости к пожилому мужчине вечером 4 марта. Злоумышленники стали пытать доктора наук, чтобы узнать данные счета, на котором лежали два миллиона рублей. После этого предполагаемые преступники убили профессора и вывезли тело на съемную квартиру бывшего студента. В жилище аспирант и его подельник расчленили тело погибшего и попытались избавиться от останков при помощи агрессивных веществ. Украденные деньги душегубы потратили на собственные нужды.

12 июля суд отправил подозреваемых под арест до 11 августа. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свидетель рассказал в суде, как обнаружил останки расчлененной аспирантки СПбГУ.