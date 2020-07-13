Свидетель рассказал в суде, как обнаружил останки расчлененной аспирантки СПбГУ
Анастасия Ещенко была убита 7 ноября 2019 года. В преступлении сознался ее любовник, историк Олег Соколов. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит суд по этому делу.
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Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru
Свидетель по делу об убийстве и расчленении аспирантки Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко Антон Хабаров рассказал на суде, как были обнаружены останки убитой. Мужчина работает механиком организации, занимающейся очисткой рек и канал от мусора.
По его словам, он и его коллеги обнаружили «серый мешок, перевязанный белым шнурком» в Крюковом канале в районе Никольского собора и подняли на борт, как и любой другой мусор, а позже выгрузили в шаланду. Пакет пролежал там до следующего дня. Наутро начальник поинтересовался, не находили ли рабочие чего-то подозрительного, и, получив отрицательный ответ, велел проверить.
«Мы подумали, что это шутка, но после повторного распоряжения мы пошли смотреть. Развязали, коллега приоткрыл, увидел красные пятна и отказался дальше смотреть. Пошел я, там были маленькие мешки с кусками мяса, начали разворачивать дальше и поняли, что это тело без конечностей. Мужчина или женщина, было непонятно. Вызвали полицию, больше ничего не делали», - рассказал Хабаров.
Анастасия Ещенко была убита в Санкт-Петербурге 7 ноября 2019 года. Два дня спустя из реки Мойки выловили 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет. Позже он признался, что застрелил аспирантку, с которой его связывали близкие отношения, а тело расчленил и выбросил в реку.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях на очередном заседании суда были обнародованы материалы, свидетельствующие о том, что между любовниками происходили скандалы и Анастасия оскорбляла Соколова.
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