Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области открыл огонь по силовикам при задержании

В Ростовской области ликвидировали ячейку запрещенной в России организации ИГ*. Шестеро боевиков планировали теракты в школах и больницах региона. Во время спецоперации главарь преступной группы открыл огонь по силовикам, а затем подорвался на самодельной бомбе. Пятеро его подельников задержаны. Правоохранители нашли у них готовые к применению взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.

* — запрещенная на территории РФ организация