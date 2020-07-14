Главарь ячейки ИГ* в Ростовской области открыл огонь по силовикам при задержании
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку сторонников террористической организации. В ЦОС уточняют, что в нее входили шестеро человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Ростовской области ликвидировали ячейку запрещенной в России организации ИГ*. Шестеро боевиков планировали теракты в школах и больницах региона. Во время спецоперации главарь преступной группы открыл огонь по силовикам, а затем подорвался на самодельной бомбе. Пятеро его подельников задержаны. Правоохранители нашли у них готовые к применению взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.
* — запрещенная на территории РФ организация
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