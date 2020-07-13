Видео: Бензовоз протаранил автобус с дорожными рабочими в Москве

Бензовоз протаранил автобус с дорожными рабочими на Московской кольцевой автодороге. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло на 97 километре магистрали неподалеку от Ярославского шоссе.

По предварительным данным, служебный «ПАЗ» был припаркован у обочины. По невыясненным пока причинам водитель автоцистерны на скорости врезался в автобус. В аварии по счастливой случайности никто не пострадал. На кадрах, снятых очевидцами, также заметно, что в замес попала и грузовая «Газель» дорожников.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют автоинспекторы. Другие подробности ДТП устанавливаются.

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