Видео: Бензовоз протаранил автобус с дорожными рабочими в Москве

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Василий Заика
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Инцидент произошел на 97 километре МКАД неподалеку от Ярославского шоссе.

Фото, видео: vk.com/my_mosc

Бензовоз протаранил автобус с дорожными рабочими на Московской кольцевой автодороге. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло на 97 километре магистрали неподалеку от Ярославского шоссе.

По предварительным данным, служебный «ПАЗ» был припаркован у обочины. По невыясненным пока причинам водитель автоцистерны на скорости врезался в автобус. В аварии по счастливой случайности никто не пострадал. На кадрах, снятых очевидцами, также заметно, что в замес попала и грузовая «Газель» дорожников.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют автоинспекторы. Другие подробности ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный водитель протаранил колонну мотоциклистов, девушка-байкер погибла.

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