День Демьяна и Кузьмы или Женский праздник: что можно и нельзя делать 14 июля?

Согласно православному календарю, 14 июля — день поминовения святых Демьяна и Кузьмы. По преданию, эти братья в раннем детстве познали боль утраты: им не было и десяти, когда отец скончался от скоротечной и неизвестной болезни. Вдова усопшего посвятила всю себя сыновьям, воспитав их благочестивыми христианами.

С юношества Демьян и Кузьма отлично разбирались во врачебном деле. Своей миссией они избрали помощь несчастным, больным и обездоленным. Причем делали это абсолютно безвозмездно, исключительно во благо человечьего рода. Несмотря на то, что братья никогда не принимали подарки в благодарность за содеянные чудеса, однажды незнакомка настояла на этом, вручив корзину с куриными яйцами в знак признательности их труду. С тех пор 14 июля традиционно назывался Женским праздником, пишет Утро.ру.

Что запрещено делать в день Демьяна и Кузьмы?

Главным запретом сегодня считался тяжелый труд. 14 июля важно оставить личные заботы и посвятить день молитвам, а также помощи бедным и страждущим. Предки верили: тот, кто сотворит хоть одно благое дело, вскоре обретет настоящее счастье.

Серьезные траты 14 июля не сулят ничего хорошего. Издревле считалось, что чем больше средств удастся сэкономить сегодня, тем больше денег прибавиться в ближайшем будущем.

В этот день строго-настрого запрещалось кому-то завидовать и держать в голове дурные мысли. В противном случае — придется весь негатив прочувствовать на себе.

Что можно делать 14 июля?

14 июля идеально подходит для торжественных церемоний, а также домашних посиделок. Предки верили: чем больше веселия и смеха в этот день будет в доме, тем больше счастья и удачи удастся привлечь.

Женщина в этот день должна забыть про домашние хлопоты и посвятиться себя полноценному отдыху. В противном случае — весь год ей придется тяжко трудиться.

Приметы в Женский праздник

Если 14 июля месяц красного цвета — долгое время будет ветреная погода;

Если звезды сияют ярко — будет сильная гроза;

Сны в ночь с 13 на 14 июля — вещие. Однако понимать их нужно с точностью да наоборот.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.