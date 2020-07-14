Как 76 лет назад советские войска освобождали Вильнюс от фашистских захватчиков

Безобидное видео с побережья хорватской Далмации вызвали серьезный скандал в Германии. В кадре вратарь и капитан мюнхенской Баварии Мануэль Нойер распевает развеселую песню хорватских неонацистов, мечтающих о захвате соседних балканских территорий.

В окружении Нойера говорят, что футболист просто не знал о том, что 13 июля особая дата для Вильнюса, в Литве безусловно знают. В этот день в 1944 году войска третьего белорусского фронта очистили город от немцев. Никаких официальных торжеств, в современной Литве это начало советской оккупации.

«Подарок» к памятной дате — запрет на вещание российского телеканала Russia Today. Это решение уже осудили «репортеры без границ». Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте следит за темой. Подробности в репортаже.