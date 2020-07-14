Как 76 лет назад советские войска освобождали Вильнюс от фашистских захватчиков

Эфирная новость 20

В земле Литвы покоится прах более 400 тысяч советских солдат и партизан.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia

Безобидное видео с побережья хорватской Далмации вызвали серьезный скандал в Германии. В кадре вратарь и капитан мюнхенской Баварии Мануэль Нойер распевает развеселую песню хорватских неонацистов, мечтающих о захвате соседних балканских территорий.

В окружении Нойера говорят, что футболист просто не знал о том, что 13 июля особая дата для Вильнюса, в Литве безусловно знают. В этот день в 1944 году войска третьего белорусского фронта очистили город от немцев. Никаких официальных торжеств, в современной Литве это начало советской оккупации.

«Подарок» к памятной дате — запрет на вещание российского телеканала Russia Today. Это решение уже осудили «репортеры без границ». Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте следит за темой. Подробности в репортаже.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
«Что с вами стало?»: пользователи сети раскритиковали актерскую игру Дарьи Клюкиной — видео
4:51
Песков прокомментировал призыв увеличить налоги для богатых
4:28
Как 76 лет назад советские войска освобождали Вильнюс от фашистских захватчиков
4:06
Требую правосудия! Собчак обратилась в СК РФ после нападения в монастыре
3:44
От расцвета до заката карьеры: почему «золотая» судья Хахалева лишилась мантии?
3:22
В озере в США найдено тело пропавшей звезды сериала «Хор»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Адвокат, вскрывший историю «золотой» судьи Хахалевой, ждет извинений
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок