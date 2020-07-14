Как 76 лет назад советские войска освобождали Вильнюс от фашистских захватчиков
В земле Литвы покоится прах более 400 тысяч советских солдат и партизан.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia
Безобидное видео с побережья хорватской Далмации вызвали серьезный скандал в Германии. В кадре вратарь и капитан мюнхенской Баварии Мануэль Нойер распевает развеселую песню хорватских неонацистов, мечтающих о захвате соседних балканских территорий.
В окружении Нойера говорят, что футболист просто не знал о том, что 13 июля особая дата для Вильнюса, в Литве безусловно знают. В этот день в 1944 году войска третьего белорусского фронта очистили город от немцев. Никаких официальных торжеств, в современной Литве это начало советской оккупации.
«Подарок» к памятной дате — запрет на вещание российского телеканала Russia Today. Это решение уже осудили «репортеры без границ». Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте следит за темой. Подробности в репортаже.
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