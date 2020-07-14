Песков прокомментировал призыв увеличить налоги для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу повышения налогов для состоятельных граждан. Данная идея уже реализуется на территории государства, заявил официальный представитель Кремля.

Ранее порядка 80 миллионеров по всему миру призвали правительства по всему миру увеличить налоги на богатство. В результате долгих споров была создана и соответствующая петиция. Среди подписавшихся значатся дочь Уолта Диснея — режиссер Эбигейл Дисней, прославленный сценарист Ричард Картис, а также другие медийные персоны.

«В России уже [реализуется]», — пояснил Песков, отвечая на вопрос ТАСС, как Кремль отнесся к данной инициативе.

А также напомнил, что 23 июня в ходе обращения к гражданам президент РФ Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, с 13 до 15%. При этом, налогом облагаться может лишь та сумма, что превышает установленный лимит.

Отмечалось, что инициатива может вступить в законную силу с 1 января 2021 года, а все дополнительные средства — порядка 60 миллиардов рублей — пойдут на лечение тяжело больных детей.

Кроме того, на территории России уже действует «налог на роскошь»: граждане, владеющие дорогостоящими «люксовыми» автомобилями обязаны отчислять государству повышенный транспортный налог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого коснется повышение транспортного налога на старые автомобили.