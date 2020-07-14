Поп-исполнительница Рита Дакота рассказала в Instagram о том, что получила письмо от компании Louis Vuitton Восток после произошедшего скандала. Как ранее сообщила певица, после того, как в «апартаменте» бутика она сфотографировалась с сумками от LV, в розыгрыше которых участвовала, ей начали звонить организаторы из Парижа и ведущая Яна Рудковская. Звезду просили удалить снимок из-за того, что она вошла в святая-святых для VIP-клиентов, куда ее не должны были пускать. Супруга Евгения Плющенко, по словам Дакоты, даже довела ее до слез, заявив, что та выглядит «дешмански».

После всего случившегося артистка ожидала от представителей мирового бренда как минимум объяснений. Однако, вместо извинений, представители мирового бренда сумок отправили артистке «дежурное» письмо, которое ее еще больше возмутило.

«Мол, компания сожалеет, что такое со мной произошло, никакого отношения к акции не имеет и является инклюзивный демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу. Все. Ни на один мой вопрос ответов в этом письме я не нашла, ровно как и объяснений», — передала содержание послания своим подписчикам светская львица.

Instagram @ritadakota

Более того, по словам Дакоты, теперь на ее посты про сумки Louis Vuitton поступает огромное количество жалоб в социальных сетях, цель которых — удаление публикаций. Однако поп-дива не намерена сдаваться.

«Ну и апогеем мне предложили вчера поменять извинения на удаление трех постов. Я не шучу. Бартер в стиле шоу-биз. И тут мне остается только развести руками», — призналась знаменитость.

Сейчас Дакота крайне удивлена позицией Louis Vuitton, и поскольку произошедший скандал представители бренда никак не прокомментировали, звезда планирует разбираться в ситуации уже на международном уровне.

«Мои юристы думают запросить у головного офиса документ, регламентирующий проход граждан разных „категорий“ и „социальных статусов“ в определенные зоны бутика. Если у них реально такие правила — это прямое нарушение конституции о правах человека, за которую так ратует Яна», — подчеркнула исполнительница.

Она отметила, что ее цель — отстоять не только свои права, но и всех людей, которые не относятся к классу «вип-элиты».

«Если дело теперь касается не одной меня, а вообще всей „дешманской“ прослойки общества? Кто еще постоит перед „вип-элитой“ за всех этих прекрасных „недостойных“ людей, если не я?» — обратилась к подписчикам теледива.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Рита Дакота показала, что наденет на «настоящие девчачьи субботние пати» в Москве.

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