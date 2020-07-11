Дакота рассказала, как Рудковская унизила ее из-за сумок мирового бренда

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Светлана Александрова
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По словам певицы, продюсер довела ее до слез, заявив, что она выглядит «дешмански».

Фото, видео: Instagram @ritadakota

Рита Дакота пожаловалась, что ее унизила Яна Рудковская и известный производитель брендовых сумок Louis Vuitton (LV). На своей странице в Instagram певица опубликовала длинный пост с подробностями скандала.

По словам Дакоты, ее пригласили участвовать в розыгрыше десяти сумок от LV, но сфотографироваться с призами она не успела, поскольку их увезли за рубеж к другим блогерам. Тогда один из организаторов акции попросил сделать снимки с аналогичными образцами в бутике, где певицу с подругой проводили в специальный «апартамент».

Фото Дакота, как и договаривались, выложила в соцсети, но ей тут же позвонили организаторы и попросили удалить снимок, потому что «в Париже жуткий скандал» из-за того, что в святая-святых для VIP-клиентов певицу не должны были пускать.

«Еще через пять минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным, металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, «как я туда попала». Что она VIP-клиент и друг бренда и у нее из-за меня проблемы, ей «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще. И далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду «доходчиво объясняет» почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански», — пишет певица.

Instagram @ritadakota

По словам Дакоты, слово «дешманский» Рудковская повторила несколько раз, не забывая при этом употребить приставку VIP, говоря в себе. Весь этот «поток помоев» заставил в конце концов расплакаться певицу, которая считает себя «девчонкой довольно сильной». Рита также сообщила, что после этого отправила в мордовский детский дом свои две сумочки от Louis Vuitton, которые ранее считала произведением искусства.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Рита Дакота показала, что наденет на «настоящие девчачьи субботние пати» в Москве.

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