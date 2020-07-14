Австралийка разбогатела благодаря вещему сну спустя 15 лет

Вещим снам придают значение далеко не все. Жительница Австралии на личном примере показала, что совершенно зря — женщина выиграла кругленькую сумму в лотерею, благодаря цифрам, увиденным во сне 15 лет назад.

По ее словам, которые приводит издание Drew Reports News, в 2005 году во сне она увидела комбинацию цифр. Они зафиксировались в ее памяти, и с тех пор она вписывала их в лотерейные билеты на протяжении последующих 15 лет. Старания и вера в чудо сделали свое дело, и теперь она выиграла 700 тысяч австралийских долларов (порядка 34,5 миллиона рублей — Прим. ред.).

«Я сразу поняла, что выпали мои числа, так как больше десяти лет отмечала их в билетах», — радуется женщина.

Выиграть деньги мало, надо еще уметь распорядиться внезапно свалившимся богатством. Австралийка решила не мудрствовать лукаво и потратить их на родных и близких. Кроме того, она планирует пораньше выйти на пенсию, чтобы было время насладиться красивой жизнью в кругу семьи.

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