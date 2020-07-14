Австралийка разбогатела благодаря вещему сну спустя 15 лет

|
Алина Потёмкина
64

Женщина долгие годы не теряла надежду, что приснившиеся ей цифры принесут удачу.

Австралийка разбогатела благодаря вещему сну спустя 15 лет

Фото: ТАСС / DAVID CROSLING

Вещим снам придают значение далеко не все. Жительница Австралии на личном примере показала, что совершенно зря — женщина выиграла кругленькую сумму в лотерею, благодаря цифрам, увиденным во сне 15 лет назад.

По ее словам, которые приводит издание Drew Reports News, в 2005 году во сне она увидела комбинацию цифр. Они зафиксировались в ее памяти, и с тех пор она вписывала их в лотерейные билеты на протяжении последующих 15 лет. Старания и вера в чудо сделали свое дело, и теперь она выиграла 700 тысяч австралийских долларов (порядка 34,5 миллиона рублей — Прим. ред.).

«Я сразу поняла, что выпали мои числа, так как больше десяти лет отмечала их в билетах», — радуется женщина.

Выиграть деньги мало, надо еще уметь распорядиться внезапно свалившимся богатством. Австралийка решила не мудрствовать лукаво и потратить их на родных и близких. Кроме того, она планирует пораньше выйти на пенсию, чтобы было время насладиться красивой жизнью в кругу семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пророчества несут в себе сновидения.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Журналист Лобков прокомментировал обвинения в харассменте
11:21
Трое российских военнослужащих ранены после нападения боевиков в Сирии
11:07
У актера из «Улиц разбитых фонарей» Позднякова похитили ребенка в Петербурге
11:00
Закрепление статуса Донбасса в Конституции на Украине назвали неприемлемым
10:52
«Кто еще постоит перед „вип-элитой“?» — Дакота не намерена сдаваться в скандале с Louis Vuitton
10:44
Мужчина упал в шахту лифта в жилом доме Москвы

Сейчас читают

Теперь все серьезно? Соседи Прилучного заявили, что Карпович переехала в особняк актера
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок