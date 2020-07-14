Ляйсан Утяшева показала, как победить целлюлит при помощи скалки

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Алиса Старжевская
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Гимнастка предложила подписчицам попробовать уникальный «антицеллюлитный массаж».

Ляйсан Утяшева показала, как победить целлюлит при помощи скалки

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как можно легко избавиться от целлюлита с помощью инструмента, который у каждой хозяйки всегда находится под рукой — кухонной скалки.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила видео, в котором подробно описала и продемонстрировала на своем примере технику выполнения движений. В ролике гимнастка плавно проводит скалкой по ногам, спине и животу. Как пояснила Утяшева, над каждой проблемной зоной нужно работать около двух-трех минут. По ее словам, первые результаты от «антицеллюлитного массажа» можно увидеть уже спустя неделю регулярных «поглаживаний».

«Лучше делать (массаж — Прим.ред.) перед зарядкой…очень хорошо проминает мелкие мышцы, подтягивает кожу, делает ее более упругой, избавляет от застоев и напряжений в мышцах», — объяснила Утяшева в описании к видео.

 
 
 
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⠀ Сегодня предлагаю полезный антицеллюлитный массаж, который можно сделать дома самому. Лучше делать перед зарядкой… очень хорошо проминает мелкие мышцы, подтягивает кожу, делает ее более упругой, избавляет от застоев и напряжений в мышцах. ⠀ 📝 Измерьте все проблемные зоны перед массажем, добросовестно прокатайте себя неделю скалкой… по итогу недели вы увидите результат💪🏻💪🏻 ⠀ ‼️Обратите внимание‼️Если данное упражнение вызывает у вас сильные болевые ощущения, либо у вас есть какие-то высыпания на коже, рекомендую воздержаться от такого массажа!

Публикация от  Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Вместе с тем многие подписчики заявили, что спортсменка показала неправильную технику массажа, так как, по правилам, направление движения скалки должно быть снизу вверх, а не сверху вниз.

«Почему движения сверху вниз на ногах, а не снизу вверх?»;

«По всем законам массажа, движения должны быть снизу вверх! Это касается массажа конечностей! Так мы не закупориваем лимфу»;

«Скажите, а не лучше ли делать массаж по направлению течения лимфы, вверх?» — прокомментировали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто не заметил никакого подвоха, заверив, что с радостью будут выполнять упражнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова застряла в тренажере после шпагата.

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