«Как отсюда выбраться?» — Волочкова застряла в тренажере после очередного шпагата
Балерина показала, как можно использовать тренажер не по назначению.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Шпагаты Анастасии Волочковой уже стали своего рода фирменным знаком скандальной балерины. Свою растяжку 44-летняя танцовщица показывает при любом удобном случае: классически — у станка, но встречаются и более экстравагантные варианты. То она радует поклонников снимками в шпагате на перилах яхты, то стоя, то верхом на лошади, то и вовсе снимает во время выполнения этого упражнения обувь. Стоит отдать ей должное, фантазии артистке не занимать: каждый раз она находит новый способ продемонстрировать свое умение.
В этот раз Волочкова решила удивить поклонников в Instagram нетрадиционным подходом к использованию тренажера в спортзале. Она влезла на него и, зафиксировав одну ногу, сделала второй размах в шпагате. Видео процесса она выложила в сеть.
«Каждый использует тренажеры по-своему», — сказала балерина.
Правда, завершить упражнение грациозно не получилось.
«Спасибо, Сереженька! Как отсюда выбраться?» — поинтересовалась Волочкова. Дальше ролик обрезали, видимо, чтобы не показывать, как танцовщица будет освобождаться из металлических оков.
Стоит отметить, что периодически прима балует подписчиков не только бесконечными шпагатами, но и более нетипичной для нее деятельностью. Так, недавно 5-tv.ru показывал, как Анастасия Волочкова самостоятельно подстригла кусты на своем участке.
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