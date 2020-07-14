«Берегите челюсть»: Башаров пригласил Собчак показать, «чего она стоит» на коньках

Известная российская ведущая Ксения Собчак своими выходками привлекла внимание актера Марата Башарова. Звезда отечественных фильмов резко высказался в адрес светской львицы в Instagram и предложил ей показать, на что она способна на льду — во время игры в хоккей. Сам Башаров не скрывает, что занимается этим спортом в свободное время.

«Приезжайте к нам на тренировку! Все — великие, талантливые, спортивные! Верующие (которых не выгоняют из святынь), которые приходят к богу не с камерами! С нами играют и девушки! Которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки… Ну, и последнее! Хватит врать! Мы скоро посмотрим на Вас, чего вы стоите? И как стоите на коньках! С великими фигуристами! Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть!» — возмутился артист.

Чем была вызвана такая гневная и неожиданная тирада, для поклонников осталось загадкой. Во всяком случаи отсылки в сообщении Башарова явно были к истории в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, когда съемочную группу Собчак не стали пускать в религиозное учреждение. Накануне данного инцидента светская львица умудрилась сломать нос.

Instagram @marabash1

Когда подписчики попытались уточнить у Башарова, чем вызваны его возмущения, он довольно резко ответил.

«Опять пиарится. Теперь через монастырь. Глупо. Страшно. Причем, правда всегда вылезет. Эту госпожу в театре видел, в кино видел, живой не видел (только в гробу по телеку). Скоро увидим на коньках. Вот, где люди открываются», — высказался актер.

Ранее стало известно, что Собчак обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту нападения на нее, а также членов ее съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре.