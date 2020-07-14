Инфекции, клещи, COVID-19. Безопасно ли отправлять ребенка в лагерь?

В России после долгого перерыва начинают возобновлять работу детские лагеря. Насколько безопасно отправлять ребенка на отдых в лагерь в реалиях эпидемиологической обстановки 2020 года, рассказал врач семейной медицины Юрий Ярошенко.

Так, в беседе с 5-tv.ru терапевт перечислил несколько опасностей, которые могут подстерегать детей на отдыхе. Прежде всего, несмотря на то, что в городах уже начали постепенно снимать коронавирусные ограничения, опасность подхватить COVID-19 все еще сохраняется, считает врач.

«Существует риск заражения коронавирусной инфекцией, которая еще персистирует в социуме в большом количестве. Большое количество заболеваний. Их суммарное количество уменьшается, но, тем не менее, еще достаточно много заболеваний. Люди болеют», — сказал терапевт.

По его мнению, полностью обезопасить ребенка от инфицирования COVID-19 не представляется возможным.

Кроме того, по мнению Ярошенко, лагеря просто-напросто не готовы к приему детей. Врач считает, что все меры безопасности, которые должны быть приняты при проведении любых массовых мероприятий в детских центрах отдыха, с малой долей вероятности будут полноценно исполняться.

«Они вряд ли прописаны на данный момент», — заявил терапевт.

Третьей опасностью, подстерегающей ребенка в лагере, Ярошенко считает клещей. По его словам, сейчас установилась идеальная погода для них.

«Клещей в Ленинградской области — большое количество, и они не брезгают ни ребенком, ни взрослым», — отметил врач, подчеркнув, что число заражений от этих насекомых достаточно высокое.

Отвечая на вопрос о том, какой лагерь наиболее предпочтителен: загородный или пришкольный, Ярошенко сказал, что разницы между ними нет никакой.

Он также отметил, что в создавшихся условиях трудно найти наиболее приемлемое решение: отпускать или не отпускать ребенка в лагерь, учитывая пандемию и остальные опасности. С одной стороны, ребенку трудно сидеть дома в четырех стенах, с другой — в лагерях на данный момент не приняты достаточные меры, чтобы обезопасить детей, считает терапевт.

«Если бы это был мой ребенок, я бы, если честно, ее в этом году просто не пустил бы», — сообщил Ярошенко, добавив, что в коллективе очень сложно избежать заражения инфекцией.

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