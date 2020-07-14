Госдума РФ приравняла отчуждение территорий к экстремизму

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Это первый документ, необходимый для реализации поправок в Конституцию.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Госдума сегодня одобрила законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. Это первый документ, необходимый для реализации поправок в Конституцию. Авторы инициативы предлагают уточнить, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности России, но и призыв к отчуждению ее территорий.

«В сегодняшнем законопроекте предлагается вот такие отчуждения призывы и действия приравнять к экстремистской деятельности. Соответственно мы вносим поправки в Закон о противодействии экстремистской деятельности. Дальше в целях обеспечения этих норм мы предлагаем внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил Павел Крашенниников.

За нарушение закона может грозить штраф — до 300 тысяч рублей, а при повторном привлечении — уголовная ответственность.

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