Рудольф Джулиани разоблачил коррупционную американо-украинскую схему
По заявлению советника президента США, большая часть из пяти миллиардов долларов, направленных Вашингтоном Киеву на «развитие демократии», была разворована.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hennadii Minchenko, 5-tv.ru
В США опубликован скандальный фильм, разоблачающий коррупционную американо-украинскую схему. Большая часть денег, направленных Вашингтоном Киеву, была разворована. Об этом заявил советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Громкие обвинения подтверждены документами, полученными из Счетной палаты Украины. В стране «отмыли» пять миллиардов долларов, направленных на так называемое «развитие демократии». И все это при попустительстве Барака Обамы, который тогда был президентом, его заместителя Джо Байдена и американских дипломатов, работавших на Украине. Они, по словам Джулиани, надавили на администрацию Петра Порошенко и добились прекращения расследования.
«Расследовать это дело вовсе не нужно — так они сказали. Мы же друзья. США и Украина — друзья. А друзьям не стоит беспокоиться о миллиардах долларов, пусть даже пропавших или украденных. Тем более, что это не их средства. Это средства американских налогоплательщиков. Видите, как мало администрация Обамы беспокоилась о ваших деньгах», — рассказал советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани.
Джулиани сообщает, что деньги выводились через разные неправительственные организации, в том числе благотворительные, которые так и не получили обещанной помощи. Коррупционеры, например, не постеснялись украсть 133 миллиона у украинского фонда борьбы со СПИДом.
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